Вашингтон, 10 января, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Гражданский иск подан американский актёр Алек Болдуин в связи с расследованием дела о гибели оператора Галины Хатчинс при стрельбе на съёмках вестерна «Ржавчина» (Rust). Об этом 9 января сообщает агентство Reuters.

«Алек Болдуин подал в суд на прокуроров и должностных лиц офиса шерифа Нью-Мексико, утверждая, что против него было возбуждено «злонамеренное» преследование», — поясняется в материале.

Уточняется, что иск подан 9 января, ответчиками по нему названы специальный прокурор Кари Моррисси и окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис, а также следователи из офиса шерифа округа Санта-Фе.

В иске актёр обвинил прокуроров и следователей в клевете и в том, что они в ходе расследования намеренно неверно распорядились имеющимися доказательствами и пытались возложить на Болдуина ответственность «за действия и бездействие других, невзирая на доказательства и закон». Адвокаты Болдуина требуют проведения суда присяжных с целью возмещения ущерба по иску.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против американского актёра Алека Болдуина, которого обвинили в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust). Судебный процесс завершился 12 июля.

Судья штата Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер всего через несколько дней после начала судебного разбирательства вынесла решение в пользу актёра и согласилась, что обвинения против Болдуина должны быть сняты. Также суд постановил прекратить дело без права на повторный пересмотр.

Услышав вердикт суда, 66-летний Болдуин не смог сдержать слёз. В случае признания вины актеру грозило бы до 18 лет лишения свободы.

Трагедия на съёмках вестерна «Ржавчина» (Rust), в котором Болдуин был занят как актёр и как продюсер, произошла в октябре 2021 года. Во время съёмки одной из сцен фильма Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. В результате стрельбы у режиссёра картиныДжоэла Соузы оказалась повреждена ключица, а оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице от полученных ранений.

В начале марта обвиняемую Ханну Гутьеррес-Рид жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве оператора вестерна. Она отвечала за оружие на съёмках фильма, и именно она заряжала оружие для актёра.

В середине апреля суд в Нью-Мексико вынес приговор 26-летней Гутьеррес-Рид. Её приговорили к максимально возможному сроку, приняв во внимание отсутствие раскаяния. Гутьеррес-Рид проведёт в тюрьме 18 месяцев.