Санта-Фе, США, 13 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В США прекратили дело против американского актёра Алека Болдуина, которого обвинили в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust). Такое решение вынес суд в штате Нью-Мексико, сообщил телеканал NBC.

Ramsay de Give/POOL/Global Look Press Алек Болдуин

Судебный процесс завершился 12 июля. Ранее адвокаты Болдуина обратились с просьбой закрыть дело. Они сослались на то, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с инцидентом. Они касались того, как боевые патроны оказались на съёмочной площадке.

Адвокаты актёра указали, что офис шерифа Санта-Фе завладел боевыми патронами, которые проходили по делу в качестве вещественных доказательств, но в материалах расследования их не указал и адвокатам защиты о них не сообщил.

Судья штата Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер всего через несколько дней после начала судебного разбирательства вынесла решение в пользу актёра и согласилась, что обвинения против Болдуина должны быть сняты. Также суд постановил прекратить дело без права на повторный пересмотр.

Услышав вердикт суда, 66-летнйи Болдуин не смог сдержать слёз. Он обнял свою супругу Хилари, а затем своих адвокатов. В случае признания вины, актеру грозило бы до 18 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия на съёмках вестерна «Ржавчина» (Rust), в котором Болдуин был занят как актёр и как продюсер, произошла в октябре 2021 года. Во время съёмки одной из сцен фильма Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. В результате стрельбы у режиссёра картины Джоэла Соузы оказалась повреждена ключица, а оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице от полученных ранений.

Обвинения в непредумышленном убийстве, предъявленные Болдуину, в апреле 2023 года сняла прокуратура штата Нью-Мексико.

В Санта-Фе суд огласил первый приговор — к шести месяцам условного заключения приговорили помощника режиссера Дэвид Холлс.

В январе текущего года актёру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью Хатчинс.

В начале марта обвиняемую Ханну Гутьеррес-Рид жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве оператора вестерна. Она отвечала за оружие на съёмках фильма, и именно она заряжала оружие для актёра.

В середине апреля суд в Нью-Мексико вынес приговор 26-летней Гутьеррес-Рид. Её приговорили к максимально возможному сроку, приняв во внимание отсутствие раскаяния. Гутьеррес-Рид проведёт в тюрьме 18 месяцев.