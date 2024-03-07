Нью-Мексико, США, 7 марта, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Виновной в непредумышленном убийстве оператора вестерна «Ржавчина» (Rust) признало обвиняемую Ханну Гутьерес-Рид жюри присяжных в американском штате Нью-Мексико. Об этом 6 марта сообщил телеканал ABC News.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

«Специалист по оружию фильма «Ржавчина» Ханна Гутьерес признана виновной в непредумышленном убийстве в результате смертельного расстрела на съемочной площадке кинооператора Галины Хатчинс», — уточняется в публикации.

Гутьерес была ответственной за оружие на съёмках фильма, и именно она заряжала оружие для актёра Алека Болдуина, из которого он выстрелил по ходу съёмки и попал в оператора. Прокурор по делу Кари Моррисси отметила, что причиной гибели оператора стали легкомысленность и небрежность, проявленные специалистом по оружию. Гутьерес не проконтролировала раздельное хранение боевых и холостых патронов и не обратила внимание на то, каким боеприпасом зарядила оружие для Болдуина.

Гутьерес может грозить до трех лет лишения свободы.

Присяжные совещались около трёх часов и оправдали Гутьерес по одному из обвинений, касательно фальсификации улик. После вердикта присяжных Гутьерес поместили под стражу. Ей грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тысяч.

Отмечается, что адвокаты Болдуина на предстоящем суде смогут воспользоваться этим решением присяжных и упирать на то, что следить за оружием и боеприпасами на съёмочной площадке — обязанность оружейника, а актёр не мог предполагать, что оружие зарядят боевым патроном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе текущего года актёру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время съёмок фильма «Ржавчина» в 2021 году. По заключениям экспертов, у обвинения есть основания полагать, что Болдуин всё-таки нажимал на курок кольта 45-го калибра, из которого был сделан роковой выстрел. Ранее актёр настаивал, что выстрел произошёл самопроизвольно.

Трагедия на съёмках вестерна произошла в октябре 2021 года во время генеральной репетиции одной из сцен фильма «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе. Герой Болдуина выстрелил из антикварного револьвера, но оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Оператор фильма Галина Хатчинс оказалась на линии огня и получила не совместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.