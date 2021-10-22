Роковой выстрел, убивший женщину на съёмках, совершил актёр Алек Болдуин
Альбукерке, США, 22 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Выстрел из пистолета, ставший смертельным для женщины-оператора на съёмках вестерна, совершил актёр Алек Болдуин на съёмочной площадке в американском штате Нью-Мексико. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Санта-Фе.
Инцидент произошёл во время съёмок фильма «Ржавчина», при стрельбе из пистолета, который был заряжен холостыми патронами. Офис шерифа подтвердил, что роковой выстрел совершил актёр Алек Болдуин. По неизвестной причине в момент выстрела пули разлетелись и ранили двух человек.
Режиссёр фильма получил ранение в ключицу, а оператор, 42-летняя женщина Алина Хатчинс получила тяжёлое ранение и была доставлена санавиацией в город Альбукерке. К сожалению, спасти женщину не удалось.
Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос уточнил, что никаких обвинений в адрес Болдуина пока не выдвигалось. Начато расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины-оператора от случайного выстрела на съёмках вестерна в США.