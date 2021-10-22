Альбукерке, США, 22 октября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Выстрел из пистолета, ставший смертельным для женщины-оператора на съёмках вестерна, совершил актёр Алек Болдуин на съёмочной площадке в американском штате Нью-Мексико. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Санта-Фе.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Инцидент произошёл во время съёмок фильма «Ржавчина», при стрельбе из пистолета, который был заряжен холостыми патронами. Офис шерифа подтвердил, что роковой выстрел совершил актёр Алек Болдуин. По неизвестной причине в момент выстрела пули разлетелись и ранили двух человек.

Режиссёр фильма получил ранение в ключицу, а оператор, 42-летняя женщина Алина Хатчинс получила тяжёлое ранение и была доставлена санавиацией в город Альбукерке. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос уточнил, что никаких обвинений в адрес Болдуина пока не выдвигалось. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины-оператора от случайного выстрела на съёмках вестерна в США.