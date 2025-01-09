Бейрут, 9 января, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Командующий армии Джозеф Аун избран новым президентом Ливана. Соответствующее голосование 9 января прошло в парламенте страны.

Global Look Press

Его кандидатура набрала больше необходимых 86 голосов. Ауна поддержали 99 парламентариев из 128, передал Lebanon24.com.

Один из участников голосования испортил бюллетень, вписав туда имя американского политика Берни Сандерса. 13 депутатов написали на листках «Суверенитет и Конституция».

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