Донецк, 23 декабря, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Группа ВСУ попала в окружение на времевском направлении в ДНР, угодив в «мышеловку» российских войск. Об этом 22 декабря сообщил военкор Юрий Котенок.

Сергей Корсун © ИА Регнум ВСУ Дезертиры

«Группировкой войск «Восток» были уничтожены все мосты и переправы, используемые противником. Мышеловка захлопнулась», — написал военкор в Telegram-канале.

Речь идёт о 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», которая прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка западнее Нескучного и Времевки. Российские военнослужащие после ликвидации «Сторожевого» кармана воспользовались погодными условиями для прорыва. Украинская вооружённая группа оказалась в оперативном окружении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» информировал, что российские военные ликвидировали «Успеновский мешок» к югу города Курахово в ДНР, вытеснив противника из населённых пунктов Успеновка и Трудовое. Украинские подразделения были окружены, уйти смогли далеко не все. Противник, оправдывая себя выполнением манёвров «во избежание окружения», оставил большой район с десятком посёлков. Также российские подразделения действуют из села Сонцовка, недавно взятого под контроль, и совершают атаки в районе Зеленовки. Здесь они стремятся выйти на Андреевку через село Константинополь.

В начале декабря российские силы взяли под огневой контроль трассу Красноармейск (украинское название ― Покровск) ― Днепропетровск, которая является ключевой в снабжении группировки ВСУ в ДНР. На этом направлении активно работали артиллерия и беспилотники. Логистика украинской армии сильно усложнена.