Купянск, Украина, 5 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) рискуют попасть в окружение под Купянском из-за продвижения ВС России на харьковском направлении. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

«На харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населённые пункты, исходя из оперативной обстановки», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, за прошедший год Вооружённые силы России освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области. В мае удалось освободить 27 населённых пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, в июне ― 10, в июле ― 16, в августе ― 19 городов и сёл.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Также за год российские бойцы освободили более 190 населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. м территории.

Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Он также заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами.