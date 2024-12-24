Донецк, 24 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Свыше 100 бойцов украинских формирований оказались в полном окружении у населённого пункта Макаровка к югу от Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В районе Великой Новосёлки более 100 боевиков ВСУ попали в котёл севернее Макаровки, выбор у них невелик: сдаться или быть уничтоженными», — процитировал его слова ТАСС.

По словам Рогова, украинские боевики оказались в окружении на участке между населёнными пунктами Благодатное, Макаровка и Сторожевое.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Рогов рассказал, что армия России зачистила котёл, в который попали украинские формирования южнее Курахово в ДНР. Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) численностью до 700 человек оказалась в окружении у сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря рассказал, что ВС России заблокировали порядка 200 бойцов украинских формирований в селе Анновка к югу от города Курахово. По его словам, эта ситуация не кончится для ВСУ ничем хорошим.