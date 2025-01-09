Москва, 9 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 января на совещании с членами правительства заявил, что скоро у него состоится телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Казаков/РИА Новости RIA 8839429.MR.900

«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», — заявил Путин.

Дату переговоров глава государства не назвал.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущие переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в очном формате. Лидеры двух стран встретились в октябре на саммите БРИКС в Казани.

В ходе общения Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом двустороннего сотрудничества. За последние 75 лет они вышли на новый уровень стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства.

В связи с гибелью людей в результате землетрясения, которое 7 января произошло в Тибете, президент России направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями.