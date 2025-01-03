Москва, 3 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Китайские власти планируют усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Будем и впредь усиливать между собой стратегическую координацию, расширять взаимовыгодное сотрудничество и вносить должный вклад в развитие и возрождение обеих стран, а также содействие мировому процветанию и стабильности», — написал дипломат в статье для «РИА Новости».

Посол отметил, что под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю историю. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай высоко ценит позицию России и поддерживает политику Российской Федерации по обеспечению своей национальной безопасности, а также стабильности, развития, суверенитета и территориальной целостности.

Дипломат также напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие основания ООН. Он добавил, что Китай готов совместно с Россией продолжать продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны и твердо защищать её итоги.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Путин и Си Цзиньпин по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений обменялись поздравительными посланиями. Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество России и Китая выдержало испытание временем и вышло на самый высокий уровень.

18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. 19 декабря на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент РФ отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина основано на полном доверии и не противоречит интересам других стран.