Москва, 9 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Российские энергетики в новогодние праздники не допустили нарушения работы генерирующих объектов. Об этом 9 января сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилёв на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Зураб Джавахадзе/Известия DSC 6524

«Функционирование топливно-энергетического комплекса России в период праздничных дней находилось на постоянном контроле Минэнерго. В целом топливно-энергетический комплекс в указанный период отработал штатно. В зоне особого внимания в праздничные дни находились отдельные регионы Центрального федерального округа, Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, новые приграничные регионы», — сообщил министр.

По его словам, нарушения электроснабжения потребителей имели место, но подача электроэнергии возобновлялась в кратчайшие сроки.

Цивилёв добавил, что в праздничные дни произошло 84 технологических нарушения, оказавших кратковременное влияние на потребителей, это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Он отметил, то массовые ограничения электроснабжения коснулись около 50 тыс. человек в пяти регионах.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Путин на встрече с Цивилёвым заявил, что энергетика является одной из главных стратегических сфер развития России. Президент выразил надежду на то, что министр, который до этого в течение шести лет был губернатором Кемеровской области, освоился в должности. Глава государства назвал Кузбасс одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов.

26 сентября Путин отметил, что Россия остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка. На долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта РФ.