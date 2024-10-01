Москва, 1 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Энергетика является одной из главных стратегических сфер развития России, заявил 1 октября президент Владимир Путин на встрече с главой Минэнерго Сергеем Цивилёвым.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

Президент выразил надежду на то, что Цивилёв, который в течение шести лет был губернатором Кемеровской области, освоился в должности министра энергетики. Глава государства назвал Кузбасс одним из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920046" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым

«Тем не менее была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России», — отметил Путин.

Указ о назначении Цивилёва главой Минэнерго президент подписал 15 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 сентября на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что Запад сам сделал выбор в пользу дорогих энергоносителей, отказавшись от российских.

Россия продолжит продавать свои энергоносители дружественным странам. Странам — партнёрам Москвы это позволяет сдерживать рост импортных цен. В результате сохраняется баланс на рынке энергоресурсов.

Президент также отметил, что Россия остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка. На долю дружественных стран приходится 90% энергоэкспорта РФ.