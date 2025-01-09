Курск, 9 января, 2025, 13:55 — ИА Регнум. С момента нападения на Курскую область украинская армия потеряла 50,3 тыс. военных. Об этом 9 января сообщили в Министерстве обороны России.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортёр, 1517 боевых бронированных машин», — сообщили в ведомстве.

За сутки на курском направлении ВСУ потеряли до 190 бойцов. Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Курской области, боевую машину пехоты, БТР, две боевые бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ напали на Курскую область. Российская армия оттеснила противника к границе, где продолжаются бои. Украинская армия ежедневно несёт большие потери.

Украинские формирования 5 августа предприняли попытку контратаки в направлении села Большое Солдатское. Российские военные уничтожили основные силы противника у хутора Бердин.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак 9 января сообщил, что у хутора Бердин в плен бойцам российской группировки войск «Север» сдались 26 украинских военных.