Вашингтон, 9 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Хоккеисты устроили массовую драку во время матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщила ассоциация болельщиков NoVa Caps 8 января.

AP/TASS

Отмечается, что в начале первого периода хоккеисты «Вашингтона», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, устроили потасовку. Поводом стал удар Пьер-Люка Дюбуа по ноге одного из игроков «Ванкувера» Куинна Хьюза.

В результате драки трое игроков «Кэпиталз» и двое от «Кэнакс» отправились на скамейку штрафников. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счётом 2:1 в пользу «Вашингтона».

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря «Вашингтон» выиграл пятый матч регулярного чемпионата НХЛ в отсутствие сломавшего ногу Овечкина, победив «Торонто» со счётом 3:1. Автором единственной шайбы «Мейпл Лифс» стал нападающий Джон Таварес.

Кроме того, 8 января стало известно, что Таварес повторил достижение Овечкина и нападающего команды «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ. В нынешнем сезоне он смог набрать 42 очка (20 шайб + 22 результативные передачи) в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.