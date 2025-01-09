Вашингтон, 9 января, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Окружной суд штата Калифорния приговорил экс-информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США Александра Смирнова к шести годам тюрьмы за ложные показания о взятке действующему американскому президенту Джо Байдену и его сыну Хантеру. Об этом 8 января сообщил телеканал CNN.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Global Look Press

Смирнова задержали в феврале 2024 года и в середине декабря он признался, что солгал ФБР о своём участии во встречах с представителями украинской компании Burisma в 2015–2016 годах, где в числе прочего обсуждалась схема выплат взяток старшему и младшему Байденам на сумму 10 млн долларов.

Эти показания стали частью оснований для расследования импичмента действующему главе Белого дома, которое американская администрация назвала «политическим манёвром». Во время судебных слушаний сторона обвинения заявила, что Смирнов злоупотребил доверием американских властей, которые дали ему гражданство и роль конфиденциального информатора ФБР.

Адвокаты бывшего информатора просили сократить тюремный срок их подзащитному до четырёх лет с учётом его десятилетнего сотрудничества с ФБР и наличия проблем со здоровьем, однако суд дал ему шесть лет тюремного заключения.

При этом суд учёл проведённое Смирновым под стражей с февраля 2024 года время. В ноябре против него выдвинули обвинения в сокрытии доходов за 2020–2022 годы. Дело курировал спецпрокурор Дэвид Вайс, который ранее занимался делом Хантера Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря 2024 года Джо Байден принял решение о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. По словам действующего президента США, его сын стал мишенью якобы исключительно из-за политического давления.

В августе стало известно, что Хантер Байден получал от румынского бизнесмена Габриэля Поповича миллионы долларов, чтобы повлиять на правительство США, когда его отец занимал пост вице-президента страны. Отмечалось, что сын главы Белого дома получал существенный доход от иностранных фирм и государств как юрист, консультант и лоббист. В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия.