Вашингтон, 8 августа, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Миллионы долларов от румынского бизнесмена получал сын американского президента Хантер Байден с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда Джозеф Байден занимал пост вице-президента. Об этом говорится в опубликованных 7 августа судебных документах прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Следствие во главе со спецпрокурором Дэвидом Вайсом утверждает, что сын Байдена получал существенный доход от иностранных фирм и государств как юрист, консультант и лоббист. Прокуратура установила, что Хантер Байден работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу. Предприниматель пытался оспорить предъявленные ему на родине обвинения во взятке.

«Власти представят доказательство того, что ответчик (Хантер Байден. — Прим. ред.) и его деловой партнер получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение», — отмечается в документе прокуратуры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден не будет препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына Хантера, признанного виновным в деле о нарушениях при хранении оружия.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия. Окончательный приговор, предположительно, будет вынесен в октябре, перед президентскими выборами в США.

Кроме того, республиканцы из палаты представителей Конгресса США пригласили сына президента США Хантера Байдена и его бывших деловых партнёров выступить на открытых слушаниях в рамках расследования по делу об импичменте главы государства.

Расследование в отношении семьи Байденов, продолжающееся уже больше года, в первую очередь касается зарубежной деятельности Хантера Байдена в таких странах, как Украина и КНР.