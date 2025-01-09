Вашингтон, 9 января, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Угрозы для Соединённых Штатов в связи с запуском КНДР гиперзвуковой баллистической ракеты не видит Пентагон. Об этом заявила 8 января заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

KCNA

Представитель Пентагона подтвердила, что ведомство осведомлено о запуске КНДР гиперзвуковой баллистической ракеты. Сингх указала, что США продолжает взаимодействие с союзниками в регионе и осуждают действия КНДР, а также призывают Пхеньян воздержаться от незаконных дестабилизирующих шагов.

«Мы видели такие действия в прошлом. И хотя мы не считаем, что это представляет угрозу для американских сил, мы продолжим следить за ситуацией», — добавила Сингх.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) организации, КНДР имеет право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности и суверенитета на фоне давления и провокаций со стороны западных стран.

6 января КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Отмечалось, что за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с высшим военным руководством страны в формате видеосвязи.

Комментируя успешное испытание, Ким Чен Ын пояснил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — это обеспечение самообороны страны, а не агрессивных идей наступательного характера. Лидер КНДР подчеркнул, что гиперзвуковая ракета обеспечит надёжное сдерживание угроз безопасности страны со стороны любых потенциальных противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.