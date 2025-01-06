Пхеньян, 7 января, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты осуществила КНДР 6 января. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что за пуском новейшей гиперзвуковой ракеты наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын в формате видеосвязи. Он указал, что новая гиперзвуковая ракета КНДР способна эффективно преодолеть любую систему ПРО в мире.

Ранее ИА Регнум сообщало, что КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) предположило, что речь может идти о гиперзвуковой ракете.

Осложнившаяся чрезвычайная обстановка на Корейском полуострове может привести к «самой разрушительной термоядерной войне». Такое предупреждение озвучил лидер КНДР Ким Чен Ын в ноябре 2024 года. Все рода войск КНДР должны сосредоточить усилия на подготовке к вооружённому конфликту, чтобы отвечать всем вызовам времени, заявил Ким Чен Ын.