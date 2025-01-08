Нью-Йорк, США, 9 января, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) имеет право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности на фоне давления и провокаций со стороны западных стран. Об этом 8 января заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, созванном после проведения Пхеньяном испытания новой гиперзвуковой ракеты.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

«Заявления некоторых членов СБ в этом зале о заботе о судьбах северокорейцев и желании видеть процветающую КНДР со счастливым населением выглядит уникальным лицемерием. Вы мечтаете, чтобы это население удушить, и удушаете его уже многие годы. На этом фоне руководство КНДР имеет полное право на применение мер по обеспечению безопасности и суверенитета страны», — заявил Небензя.

Постпред также добавил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы передаёт спутниковые и космические КНДР, не имеют никаких оснований и являются «очередным бездоказательным домыслом, нацеленным на очернение двустороннего взаимодействия России и дружественной КДНР».

Как передавало ИА Регнум, 6 января КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Отмечалось, что за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с высшим военным руководством страны в формате видеосвязи.

Комментируя успешное испытание, Ким Чен Ын пояснил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — это обеспечение самообороны страны, а не агрессивных идей наступательного характера. Лидер КНДР подчеркнул, что гиперзвуковая ракета обеспечит надёжное сдерживание угроз безопасности страны со стороны любых потенциальных противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, скорость новой гиперзвуковой ракеты в 12 раз превысила скорость звука, ракета вышла на высоту 99,8 км, она может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) в мире.