Пхеньян, 7 января, 2025, 02:49 — ИА Регнум. Запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты осуществила 6 января Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Об этом 7 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Web.de Испытание ракеты КНДР

За запуском наблюдал по видеосвязи лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с высшим военным руководством страны.

Комментируя успешное испытание, Ким Чен Ын пояснил, что основная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты — это обеспечение самообороны страны, а не агрессивных идей наступательного характера. Лидер КНДР подчеркнул, что гиперзвуковая ракета обеспечит надёжное сдерживание угроз безопасности страны со стороны любых потенциальных противников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил лидер КНДР Ким Чен Ын, скорость новой гиперзвуковой ракеты в 12 раз превысила скорость звука и вышла на высоту в 99,8 км, она может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) в мире.

ЦТАК сообщило, что 6 января КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Отмечается, что за пуском наблюдал Ким Чен Ын в формате видеосвязи.

Днём ранее сообщалось, что КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) тогда предположило, что речь может идти о гиперзвуковой ракете.