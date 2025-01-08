Вашингтон, 8 января, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ввести чрезвычайное экономическое положение для обоснования большого количества универсальных тарифов на импорт товаров. Об этом 8 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Утверждается, что подобное решение даст американскому политику возможность разработать новую тарифную программу, опираясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, позволяющий президенту управлять импортом во время экономического ЧП в стране. Трампу важен тот факт, что документ не содержит строгих требований доказывать обоснованность тарифов по соображениям национальной безопасности.

Переходная команда Трампа не ответила на запрос о комментариях, подчеркнул телеканал. При этом, по информации источников, окончательное решение о вводе экономического ЧП пока не приняли, так как команда республиканца изучает другие законные способы поддержать тарифы, выдвинутые в ходе предвыборной кампании.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС, если члены объединения создадут новую валюту для международных расчётов вместо «могучего доллара». При этом он отметил, что считает почти нулевой возможность создания валюты, которая бы заменила американскую.

В декабре американский политик пригрозил повышением тарифов станам Евросоюза, если те не нарастят закупки энергоресурсов из США. В преддверии выборов он упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Данными шагами он намерен не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум отметил, что шантаж пошлинами стал для Трампа некой визитной карточкой в 2024 году. США уже давно вынудили ту же Европу покупать гораздо более дорогие энергоресурсы, что обернётся ещё большим удорожанием продуктов. Трамп же постарается выжить из ЕС последние соки, подчеркнул эксперт.