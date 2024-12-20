Вашингтон, 20 декабря, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Global Look Press

«Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит во взаимной торговле с США значительным увеличением закупок нашей нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — отметил республиканец.

Трамп в преддверии выборов упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября американский журнал Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз готовится к торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах. В публикации также указано, что европейские лидеры усвоили урок во время первого президентства Трампа и более сплочены и полны решимости, чем когда-либо, дать ему отпор.

30 ноября Трамп также заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС, если члены объединения создадут новую валюту для международных расчётов вместо «могучего доллара». При этом он отметил, что считает почти нулевой возможность создания валюты, которая бы заменила американскую.