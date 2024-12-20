Москва, 20 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп вновь шантажирует Европу пошлинами и это далеко не первый случай, заявил политолог Владимир Корнилов корреспонденту ИА Регнум. Эксперт полагает, что было бы странным, если бы избранный президент не попытался воспользоваться своим излюбленным механизмом вновь.

(сс) White House

Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Европейский союз должен восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счёт крупномасштабных закупок американских нефти и газа. В случае отказа следовать указаниям Трампа избранный президент пообещал введение постоянных пошлин.

Корнилов считает, что Трамп не в первый раз открыто шантажирует Европу и, скорее всего, собирается это делать впредь. По словам эксперта, такой шантаж и угрозы направлены не только Евросоюзу, но и многим другим странам, а слово «пошлины» республиканец сделал для себя словом года. По мнению Трампа, это просто замечательное изобретение, на котором держались и будут держаться Соединённые Штаты Америки, напомнил политолог. Он подчеркнул, что грозит экономическими мерами Трамп не только противникам, но и союзникам.

«Он премьер-министру Канады Джастину Трюдо заявил, вот тебе, значит, новые тарифы, если не станешь 51-м штатом США. Он это заявляет постоянно Европе: обложу вас, значит, пошлинами. Он говорит, если страны БРИКС введут альтернативные расчёты, я обложу их пошлинами стопроцентными. То есть у Трампа это универсальный способ. Решение всех экономических и политических проблем для Америки. И, само собой, Европу не собирается лишать подобных, в кавычках, привилегий», — рассказал Корнилов.

Специалист объяснил, что слова Трампа можно было бы считать простым популизмом, ничем не подкреплённым, если бы республиканец ранее не был бы президентом США. Но в период своего прошлого срока он активно прибегал к этим самым пошлинам. Политолог считает, что будет странно, если он не воспользуется ими сейчас.

«Другое дело, что он, конечно, сейчас просто гиперболизирует этот термин и этот способ решения проблемы. Он преувеличивает все эти угрозы, чтобы его партнёры и оппоненты были сговорчивыми. Но тем не менее то, что он однозначно будет применять эти самые односторонние незаконные санкции, тарифы по отношению к своим оппонентам, ну или тем, кто не угодил ему в нужный, конкретный момент, — это бесспорный факт», — заверил эксперт.

Корнилов отметил, что европейцы давно реагируют на такие угрозы со стороны Трампа. Европа уже собрала не один экстренный саммит, на котором собирались и министры, и главы государств Евросоюза. Как уточнил эксперт, в первую очередь там обсуждали, как Европе создать системы для защиты своей экономики, энергетики, финансовой и оборонной системы.

«И сейчас, после того, как Трамп победил, подобные встречи происходят регулярно. Европа очень волнуется, очень переживает и очень тревожится по поводу перспектив введения торговых пошлин против всего Евросоюза или отдельных стран ЕС. В этой связи роль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана резко выросла в глазах европейских лидеров. Если до этого он был изгоем, то сейчас вдруг к нему потянулись некоторые лидеры, полагая, что так можно будет хоть какую-то дорожку к Трампу проторить», — пояснил специалист.

Политолог отметил, что США уже стали основным источником поступлений энергоресурсов для большинства стран Евросоюза. И это приводит к тяжёлым экономическим последствиям в некоторых странах старой Европы.

«США уже давно выкрутили руки европейцам, особенно после взрыва «Северных потоков». И по поводу нефти, и по поводу газа. Да, Европа вынуждена покупать гораздо более дорогие энергоресурсы США. Это обернётся ещё большим удорожанием продуктов для Европы. И, само собой, Трамп будет выжимать из Европы все последние соки к своей выгоде», — подытожил Корнилов.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября американский журнал Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз готовится к торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах. В публикации также указано, что европейские лидеры усвоили урок во время первого президентства Трампа и более сплочены и полны решимости, чем когда-либо, дать ему отпор.

30 ноября Трамп также заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары стран БРИКС, если члены объединения создадут новую валюту для международных расчётов вместо «могучего доллара». При этом он отметил, что считает почти нулевой возможность создания валюты, которая бы заменила американскую.