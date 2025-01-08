Москва, 8 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. В районе Коммунарка завершили строительство пожарного депо на улице Саларьевской. Об этом 8 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

t. me/mos_sobyanin

«Объект рассчитан на 144 человека и шесть машин. В пожарном депо есть всë необходимое: помещения для специальной техники и еë обслуживания, пункт связи, кабинет фельдшера с процедурной, комнаты отдыха, учебные классы и тренажëрный зал», — написал он в Telegram-канале.

На территории комплекса установили учебно-тренировочные башни со скалодромами, спортивной площадкой, учебными пожарными гидрантами.

По словам Собянина, на территории ТиНАО почти завершилось строительство пожарных депо в рамках госпрограммы «Безопасный город». С 2017 года введено уже 16 объектов. Последний будет сдан в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года власти Москвы утвердили проект планировки улично-дорожной сети рядом со станцией метро «Саларьево» в районе Коммунарка. Планируется реконструкция Красулинской улицы со строительством круговой развязки на пересечении с улицей Адмирала Корнилова и строительство проектируемого проезда № 8400. Кроме того, для удобства и безопасности пешеходов будут обустроены дополнительные регулируемые переходы и тротуары вдоль съезда на Киевское шоссе.