Москва, 30 октября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Власти Москвы утвердили проект планировки улично-дорожной сети рядом со станцией метро «Саларьево» в районе Коммунарка. Об этом 30 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Утвердили проект планировки улично-дорожной сети вблизи станции метро «Саларьево» в Коммунарке», — написал он в своём Telegram-канале.

Московский градоначальник уточнил, что планируется реконструкция Красулинской улицы со строительством круговой развязки на пересечении с улицей Адмирала Корнилова и строительство проектируемого проезда № 8400.

Кроме того, для удобства и безопасности пешеходов будут обустроены дополнительные регулируемые переходы и тротуары, вдоль съезда на Киевское шоссе, также планируется установить современные павильоны ожидания городского транспорта и благоустроить прилегающую территорию, отметил Собянин.

«Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса «1-й Саларьевский» и в целом района Коммунарка с населением свыше 165 тыс. человек», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября мэр Москвы сообщил, что в столице реорганизуют территории бывших промзон «Силикатные улицы» и «Воронцово». На них планируется возвести более 3 млн кв. м недвижимости — жильё, объекты социального и общественно-делового назначения, добавил он.

Собянин 28 октября рассказал, что в столице открылись шесть детских и взрослых поликлиник. Он уточнил, что на первом этапе программы модернизации городских поликлиник было реконструировано 200 зданий.