Киев, 8 января, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Гендиректор компании «Укрпошта» («Украинская почта») Игорь Смелянский предложил выпустить почтовую марку, на которой будет запечатлён момент подписания Будапештского меморандума 1994 года с дорисованным на ней главой киевского режима Владимиром Зеленским и его нецензурной руганью по поводу этого документа.

«Мы уже размышляем о первых выпусках 2025 года. И после интервью … [главы киевского режима] подумали, не продолжить ли серию… [марок с нецензурными выражениями] маркой о Будапештском меморандуме», — привело его словам украинское издание Times of Ukraine.

Смелянский также представил макет такой марки, на которой должно быть изображено подписание Будапештского меморандума в 1994 году тогдашними президентами России, США и Украины Борисом Ельциным, Биллом Клинтоном и Леонидом Кучмой. К ним предлагается пририсовать Зеленского и дополнить марку его нецензурными словами на тему этого документа.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января Зеленский дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Он отказался на русском языке, несмотря на существование такой возможности, объяснив это тем, что он «презирает» русский народ.

За три часа интервью глава киевского режима не смог сдержать эмоции и несколько раз использовал нецензурные выражения. Зеленский ругался непечатными словами, когда речь шла об отказе Запада ввести санкции против России перед началом спецоперации и в моментах, когда заходил разговор о России и её руководстве. Кроме того, он в нецензурной форме пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

Американский журналист Майкл Трейси раскритиковал интервью главы киевского режима и назвал его ужасным. По его словам, Зеленский говорил только банальности и обобщения, а само интервью было дано для того, чтобы похвалить избранного президента США Дональда Трампа.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 6 января назвал интервью главы киевского режима агонией в последней стадии. По словам парламентария, использованные Зеленским в ходе него нецензурные выражения могут говорить о том, что глава киевского режима предчувствует скорую «прощальную гастроль».