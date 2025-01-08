Вашингтон, 8 января, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер покинула свой пост сразу после Нового года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Tsgt. Jack Sanders/Dod/Global Look Press Лора Купер

Утверждается, что она играла важную роль в координации поставок военной помощи киевскому режиму с начала специальной военной операции. Теперь же чиновницу ждёт должность преподавателя в Университете национальной обороны в Вашингтоне.

Купер проработала в Пентагоне свыше 20 лет. В материале отмечается, что для Киева она была честным посредником в переговорах и имела хорошие отношения с рядом украинских политиков в правительстве.

Вероятной причиной увольнения издание назвало показания Купер в рамках судебного разбирательства по импичменту избранного президента США Дональда Трампа в период его первого президентского срока. Также американское оборонное ведомство ожидает, что новая администрация сократит численность кадровых госслужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил о намерении завершить украинский конфликт в течение полугода. Политик подчеркнул, что конфликт не должен был начинаться и при нём никогда бы не произошёл.

Ранее он заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями.