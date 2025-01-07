Вашингтон, 7 января, 2025, 21:31 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует завершить украинский конфликт в течение ближайших шести месяцев.

IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE/Global Look Press Дональд Трамп

«Я надеюсь, за шесть месяцев всё удастся. Ну, возможно, немного раньше», — заявил он в ходе выступления в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп добавил, что этот конфликт не должен был начинаться и при нём никогда бы не произошёл.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения об урегулировании вооружённого конфликта, а также выразил надежду на разрешение ситуации ещё до своей инаугурации 20 января.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что российская сторона всегда была открыта к переговорам по Украине, однако достигнутые на них договорённости должны быть такими, чтобы нарушить их было невозможно. Он также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин уже выражал свою принципиальную позицию по украинскому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре после победы Трампа на выборах президента США призвал отказаться от «розовых очков» и понять, какой в действительности курс намерена выбрать администрация республиканца. Он подчеркнул, что на данный момент нельзя с уверенностью заявить, продолжит ли избранный глава Белого дома политику своего предшественника или не станет придерживаться этой линии.

В июне 2024 года Путин заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал глава государства.