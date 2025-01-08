Ростов-на-Дону, 8 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 января сбили пять беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Вражеская атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах», — написал он в Telegram-канале.

По информации оперативных служб, разрушений на земле нет. В результате атаки никто не пострадал, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января украинские беспилотники также атаковали Саратовскую область. Дроны были сбиты силами ПВО, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе. В результате произошёл пожар. Для ликвидации огня на объекте развернули оперштаб.

Из-за прилётов дронов в Саратовском международном аэропорту «Гагарин» вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. В период их действия ни одно воздушное судно не перенаправили на запасные аэродромы.

В общей сложности за ночь силами ПВО РФ было перехвачено 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Над Саратовской областью было уничтожено 11 дронов. По четыре дрона сбили над Курской и Ростовской областями, по три над Белгородской и Брянской, ещё два БПЛА были подавлены над Краснодарским краем, один над Волгоградской областью и четыре над акваторией Азовского моря.