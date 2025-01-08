Москва, 8 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. В 2024 году из России за нарушение миграционных правил принудительно выдворили более 80 тыс. приезжих. Об этом 8 января рассказали источники в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства», — привёл слова источника ТАСС.

При этом из Москвы и Подмосковья в 2024 году выдворили 23 тыс. приезжих, которых признали виновными в совершении административного правонарушения по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»), из-за чего они в течение пяти лет не смогут вновь легально приехать на российскую территорию.

Отмечается, что в 2023 году из РФ выдворили 44,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства в 60 стран. В 2022 году — 26,6 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 47 государств.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января стало известно, что российская полиция получит право выдворять за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства за ряд правонарушений. С начала февраля, после вступления в силу соответствующего закона, у должностных лиц МВД появится возможность самостоятельно принимать решение по этому вопросу.

Ранее, 2 января, стало известно, что сотрудники российской полиции смогут свободно заходить в помещения, в которых проживают подпавшие под режим высылки иностранцы. Они также поучат возможность запрашивать у госорганов РФ и властей других стран информацию и документы, необходимые для доступа в такие помещения.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев за пределы РФ. Ранее в этот же день приняли закон, который вводит миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или совершивших нарушения.