Москва, 5 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В России полиция получит право выдворять за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений. Самостоятельно принимать решение по этому вопросу должностные лица МВД смогут с 5 февраля, когда в силу вступит соответствующий закон, сообщил ТАСС.

Александр Кряжев/РИА Новости

К ним относятся начальники и заместители глав территориальных органов, руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД.

Ранее выдворять иностранцев могли только судьи и пограничники.

Закон устанавливает, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на срок, не превышающий 48 часов. Также предусмотрена возможность продления этого срока судьёй на срок не более 90 суток по ходатайству должностного лица МВД или ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, закон о праве полиции выдворять иностранцев за пределы РФ президент России Владимир Путин подписал 8 августа. В тот же день был принят закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или совершивших нарушения. В частности, законом сокращён срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

5 марта в России начнёт действовать миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Российский лидер 30 декабря подписал указ, согласно которому такие лица будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.

Также с 5 марта российские полицейские смогут свободно заходить в помещения, где проживают подпавшие под режим высылки иностранные граждане.

В 2024 году из Москвы за несоблюдение миграционного законодательства выдворили за пределы России свыше 18 тыс. иностранцев, нарушивших правила въезда и проживания в РФ. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2023 году этот показатель составлял около 12 тыс. человек.