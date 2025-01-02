Москва, 2 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские полицейские смогут свободно заходить в помещения, где проживают подпавшие под режим высылки иностранные граждане. Об этом сообщил 2 января ТАСС со ссылкой на положения закона, который вступит в силу 5 марта.

TASS

Право доступа в жильё и иные помещения правоохранители получат в рамках государственного контроля за этой категорией иностранцев. Кроме того, они смогут запрашивать у российских государственных органов и властей других государств информацию и документы, необходимые для его осуществления, говорится в публикации.

Норма распространяется в том числе на сведения, составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Банки будут предоставлять полиции сведения о банковских счетах иностранцев, подлежащих высылке, движении по ним денежных средств.

«Сотрудники МВД с 5 марта также смогут осуществлять наблюдение за иностранными гражданами в этом режиме, в том числе с использованием технических средств», — указано в сообщении.

Более того, разрешено наблюдение за физическими и юридическими лицами, которые оказывают таким иностранцам «содействие в пребывании на территории РФ». Полицейские смогут пользоваться данными мобильных устройств и геолокации, а также платёжных систем, которые работают в системе распознавания лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в России начнёт действовать миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Президент Владимир Путин 30 декабря подписал указ, согласно которому такие лица будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.

Закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или совершивших нарушения, Путин подписал 8 августа. В частности, законом сокращён срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.