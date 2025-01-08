ДНР, 8 января, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили опорный пункт украинской армии с помощью самоходной гаубицы «Гиацинт-С» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 8 января в Минобороны.

Кадр из видео

«Расчёт самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940187" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Гиацинт» перемалывает позиции противника

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 8 января опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» в зоне СВО.

Бойцы группировки российских войск «Восток», применив «Торнадо-С», уничтожили пункт временной дислокации и скопление живой силы ВСУ в ДНР.