Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью «Гиацинта»
ДНР, 8 января, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили опорный пункт украинской армии с помощью самоходной гаубицы «Гиацинт-С» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 8 января в Минобороны.
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«Расчёт самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении», — сообщили в ведомстве.
«Гиацинт» перемалывает позиции противника
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 8 января опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» в зоне СВО.
Бойцы группировки российских войск «Восток», применив «Торнадо-С», уничтожили пункт временной дислокации и скопление живой силы ВСУ в ДНР.