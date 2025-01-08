Чикаго, США, 8 января, 2025, 03:56 — ИА Регнум. В Чикаго убили уроженца Киргизии, у которого осталась семья в Санкт-Петербурге. Об этом пишет киргизское издание Kaktus. media.

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«Неизвестные выстрелили в Ж. К., 1992 года рождения, и угнали его машину», — сказано в публикации.

Отмечается, что об убийстве сообщили знакомые. Нападение произошло в ночь на 7 января. Позже МИД Киргизии подтвердил информацию об убийстве и уточнил, что американские правоохранители начали расследование.

Вместе с этим киргизское издание «РГ» пишет, что у погибшего остались жена и трое детей в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии вооружённые преступники напали на семейную пару из России во время путешествия. В ночь на 5 января на трассе Зугдиди — Джвари в сторону горнолыжного курорта Тетнулди машину супругов остановили местные жители. У мужчины они попросили насос для своего автомобиля, затем стали приставать к его жене, после чего открыли огонь. Нападавшие похитили женщину и через какое-то время выкинули из машины посреди дороги. Позднее полиция обнаружила машину нападавших со следами крови.

6 января МВД Грузии сообщило, что российский турист был убит. Преступники выбросили тело в реку, чтобы скрыть следы. В результате следственных действий полиция задержала двух человек. Им предъявили обвинения в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Фигурантам грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.