Тбилиси, 6 января, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Российский турист, пропавший без вести после нападения вооружённых преступников в Грузии, был убит. Об этом 6 января сообщило МВД республики.

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«Следствием установлено, что 5 января обвиняемые ограбили двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местию, отобрали мобильные телефоны у одного из них, он был ранен и незаконно лишён свободы. Позже обвиняемые выбросили тело в реку, чтобы скрыть следы преступления, и скрылись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате следственных действий полиция задержала двух человек. Им предъявили обвинения в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Фигурантам грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Грузии вооружённые преступники напали на семейную пару из России во время путешествия. В ночь на 5 января на трассе Зугдиди — Джвари в сторону горнолыжного курорта Тетнулди машину супругов остановили местные жители. У мужчины они попросили насос для своего автомобиля, затем стали приставать к его жене, после чего открыли огонь. Нападавшие похитили женщину и через какое-то время выкинули из машины посреди дороги. Позднее полиция обнаружила машину нападавших со следами крови.