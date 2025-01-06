Тбилиси, 6 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. В Грузии вооружённые преступники напали на семейную пару из России во время путешествия, мужчина пропал без вести. Об этом сообщил 6 января Telegram-канал Mash.

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По данным канала, в ночь на 5 января на трассе Зугдиди — Джвари в сторону горнолыжного курорта Тетнулди машину супругов из России остановили местные жители. Отмечается, что у россиянина Виктора С. они попросили насос для своего автомобиля, затем стали приставать к его супруге Алине, после чего открыли огонь. Двое из нападавших похитили женщину и через какое-то время выкинули из машины посреди дороги, а её муж пропал без вести.

«Нападавшие разделились, двое их них увезли девушку. Ей угрожали пистолетом, после приняли решение оставить на дороге и скрыться. Алина вызвала полицию, о судьбе Виктора ей ничего не известно. Девушка вместе с родными просила помощи у представительства России в Грузии, а также обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении канала.

Также сообщается, что полиция обнаружила машину нападавших со следами крови, на данный момент преступников разыскивают. Следствие возбудило уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении и хранении оружия.

Ранее, 4 декабря 2024 года, в посольстве России в Рабате заявили, что в Марокко таксисты напали на российского бизнесмена и его жену. Сообщается, что к россиянам применили физическое насилие. Зачинщиков инцидента арестовали, дело направили в суд.