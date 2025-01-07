Москва, 7 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Новый учебный корпус на 400 школьников откроют в московском районе Западное Дегунино в 2025 году. Об этом 7 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

t. me/mos_sobyanin

«Объект станет частью образовательного комплекса школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора. Учебный корпус для 400 учеников строят на Базовской улице. Основные работы уже завершены», — написал он в Telegram-канале.

В четырëхэтажном корпусе площадью свыше 8,5 тыс. кв. м спроектированы просторные универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные и многофункциональные залы. Зал для проведения мероприятий возвели так, что он будто «приклеен» к фасаду. Эта часть постройки поддерживается V-образными опорами.

На прилегающей территории прошли работы по благоустройству. Для учеников оборудовали места для занятий спортом.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году инвесторы заключили 13 договоров с Москвой, согласно которым они возведут и передадут столице школы и детсады. Объекты суммарно рассчитаны более чем на 4,6 тыс. дошкольных и 9,8 тыс. школьных мест. Восемь из 13 договоров заключены на строительство объектов в ТиНАО.