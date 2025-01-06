Москва, 6 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. В 2024 году инвесторы заключили 13 договоров с Москвой, согласно которым они возведут и передадут столице школы и детсады. Об этом 6 января сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИТАР-ТАСС/Михаил Джапаридзе

«По 13 соглашениям, заключенным в 2024 году, инвесторы возведут образовательные организации, рассчитанные суммарно более чем на 4,6 тыс. дошкольных и 9,8 тыс. школьных мест. Восемь из 13 договоров заключены на строительство объектов в ТиНАО», — процитировал Ефимова портал Градостроительного комплекса столицы.

Образовательные объекты начинают строить параллельно с жилыми комплексами, обеспечивая социальную инфраструктуру в шаговой доступности.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что для обеспечения жителей необходимым количеством мест инвесторы строят крупные комплексы. В районе Москворечье-Сабурово возведут учреждения на 2,5 тыс. школьных и 500 дошкольных мест. В районе Внуково появится образовательный комплекс с дошкольным отделением на 350 мест и школьным блоком на 1275 мест.

Как сообщало ИА Регнум, в Северном административном округе инвесторы возводят 14 объектов образования. Их них строят 10 детских садов на 1975 мест, две школы на 1850 мест и два учебных комплекса на 1400 мест. Большинство этих объектов девелоперы передадут в столичную систему образования по договорам, заключённым с городом.

С начала 2024 года в Москве инвесторы и застройщики передали в собственность города восемь новых объектов образования. Новые школы и детские сады появились в Северном, Западном, Южном и Юго-Восточном административных округах Москвы.