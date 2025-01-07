Париж, 7 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Две баржи, на борту одной из которых была глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, столкнулись близ заморского департамента страны Майотты. Об этом 7 января сообщил телеканал BFMTV.

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Инцидент произошёл, когда судно должно было доставить Ле Пен в сторону аэропорта. Травмы получили 10 человек. По словам очевидцев, один из механиков мог получить перелом нескольких рёбер. Парламентарий не пострадала и была эвакуирована на шаттле пограничной полиции.

Отмечается, что встречная баржа двигалась слишком быстро, избежать столкновения было невозможно. Разворотный манёвр мог лишь усугубить ситуацию.

Баржа, на которой передвигалась Ле Пен, после проверки вернулась к причалу. Авария более чем на час парализовала движение судов.

На Майотту Ле Пен прибыла в воскресенье, 5 января, для встречи с жителями, пострадавшими от урагана «Шидо».

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря на остров Майотта обрушился ураган «Шидо», который уничтожил едва ли не всю местную инфраструктуру. Мэр административного центра острова Амбдилвахеду Сумайла отметил, что количество погибших может достичь нескольких тысяч человек. Многие из них оказались погребены в местных трущобах. Циклон стал самым мощным за последние 90 лет, он сопровождался мощными ливнями и порывами ветра скоростью до 250 км/ч.

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на острове в декабре и успел нагрубить местным жителям, которые освистали его, призывая уйти в отставку. Люди утверждали, что с начала урагана не видели ни одного спасателя. Глава государства же в ответ заявил, что без Франции у народа острова было бы «в десять тысяч раз больше неприятностей».