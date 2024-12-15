Париж, 15 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Количество погибших в результате прохождения урагана "Шидо", обрушившегося на остров Майотта, который является заморской территорией Франции может достичь нескольких тысяч человек. Об этом заявил Амбдилвахеду Сумайла, мэр города Мамудзу, который является административным центром Майотты, в эфире BFMTV.

«Мы знаем, что как только нам удастся попасть в трущобы <...>, число жертв возможно будет исчисляться сотнями тысяч», - пояснил мэр Мамудзу.

Большого числа жертв опасается и префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль. Он предположил, что погибших может быть около тысячи человек, или даже больше.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате удара тропического циклона, обрушившегося на остров Майотта в Индийском океане, погибли как минимум два человека. Циклон стал самым мощным за последние 90 лет, он сопровождается мощными ливнями и порывами ветра скоростью до 250 км/ч.

На Майотту направлен военный самолёт со спасателями и необходимым оборудованием. Премьер-министр Франции Франсуа Байру созвал экстренное межведомственное совещание антикризисного центра для координации усилий по оказании помощи пострадавшим.