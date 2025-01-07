Минск, 7 января, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Об этом 7 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма в Логойске.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что глава государства заявил о напряжении вокруг Белоруссии и попытках главы киевского режима Владимира Зеленского втянуть государство в войну.

«Если нас втянут в конфликт, это тяжёлая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю всё терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем своё дело. Время всё отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, ещё чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине», — приводится заявление белорусского лидера в материале БЕЛТА.

В Рождество Христово Лукашенко посетил храм Николая Чудотворца. Он зажёг рождественскую свечу и пообщался в храме с прихожанами и священниками.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии в августе заявлял, что украинцы рано или поздно поймут, что Запад их использует и отправляет на бойню. По его словам, после завершения конфликта предстоит восстановление разрушенных добрососедских отношений между Россией, Белоруссией и Украиной.

Лукашенко также предупредил, что Украине грозит уничтожение, если она не согласится на переговоры с РФ. Он подчеркнул, что Россию никто не побеждал и не сможет победить, и добавил, что возобновить переговоры нужно с того, о чём стороны договорились в Стамбуле весной 2022 года.