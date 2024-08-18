Минск, 18 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Если стороны конфликта не сядут за стол переговоров, то эскалация закончится уничтожением Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

President.gov.by Александр Лукашенко

Он отметил, что возобновить переговоры нужно с того, о чём стороны договорились в Стамбуле весной 2022 года.

«Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту ещё никто не побеждал и не победит — Россию. Какое НАТО тут справится?» — сказал президент Белоруссии.

Целью США является столкнуть Россию с Европой и сосредоточиться на противостоянии Китаю, добавил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью президент Белоруссии заявил, что действия Украины провоцируют Россию на принятие асимметричных мер, включая применение ядерного оружия. Киевский режим своей атакой на Курскую область повышает ставки, и это неправильно, сказал Лукашенко. Российские войска «снесут» ВСУ в Курской области, подчеркнул он.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Он напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений, однако пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Киева нет.

12 августа ФСБ опубликовала видеозапись допроса взятого в плен в Курской области бойца ВСУ. По его словам, ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а потом — до Белгорода, а основная цель заключалась в том, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил президент.