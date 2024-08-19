Минск, 19 августа, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что украинцы рано или поздно поймут, что Запад их использует. Об этом 19 августа глава государства заявил в интервью телеканалу «Россия».

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«Пара фактов со стороны Запада — когда они на Украине поймут, что их просто использовали и потом кинули. Вот это поймут украинцы, и они к нам придут», — приводит его слова белорусское государственное информационное агентство БелТА.

Также Лукашенко отметил, что западные кураторы, в том числе из Соединённых Штатов Америки, используют украинцев в собственных политических интересах, отправляя их на бойню.

По его словам, после завершения конфликта предстоит восстановление разрушенных добрососедских отношений.

«Всё равно украинцы будут нашими людьми, никто их там (на Западе. — Прим. ред.) не ждёт, никому они не нужны», — подчеркнул Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны основываться на Стамбульских договорённостях, достигнутых сторонами весной 2022 года. Он отметил, что с того момента обстоятельства существенно изменились и они также должны учитываться. По словам Александра Лукашенко, отсутствие переговоров и эскалация конфликта грозит уничтожением Украины.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта. В частности, киевский режим должен вывести войска и признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также отказаться от планов вступить в НАТО. Глава государства отмечал, что российская сторона готова к переговорам на базе Минских и Стамбульских соглашений, однако Москва не видит со стороны Киева никаких сигналов о готовности к урегулированию.