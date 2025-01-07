Берлин, 7 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. В немецком городе Римбахе полиция задержала мужчину, который ворвался в банк и захватил заложника. Об этом 7 января сообщила полиция южного Гессена в соцсети X.

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«Полицейская операция завершена. Мы задержали преступника. Человек, которого он захватил, находится под нашей охраной», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, мужчина ворвался в банк в Римбахе в федеральной земле Гессен и взял как минимум одного заложника. Отмечалось, что территория была оцеплена, на место прибыло большое количество полицейских.