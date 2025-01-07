Берлин, 7 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Мужчина ворвался в банк в немецком городе Римбах в федеральной земле Гессен и взял как минимум одного заложника. Об этом 7 января сообщила полиция южного Гессена в соцсети X.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«В филиале банка на Ратхаусштрассе в Римбахе идёт полицейская операция. Сегодня утром, около 8:00 (10:00 мск. — Прим. ред.) мужчина ворвался в филиал. На данный момент он находится там с по меньшей мере одним человеком, которого удерживает против воли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что территория вокруг банка оцеплена. На месте находится большое количество полицейских, среди которых есть также специальные оперативники.

Как передавало ИА Регнум, 6 января в Брюсселе вооружённый ножом мужчина пытался попасть в офис исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, но был задержан полицией. Он угрожал сотрудникам правоохранительных органов.