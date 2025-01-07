Москва, 7 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 50 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметил он.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наёмников в 164 районах.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Вооружённые силы РФ сбили украинский истребитель МиГ-29. Также средства противовоздушной обороны уничтожили три авиабомбы Hammer французского производства, реактивный снаряд HIMARS и 174 беспилотника самолётного типа.

2 января российские средства ПВО сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов HIMARS и 97 беспилотников самолётного типа.