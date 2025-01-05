Москва, 5 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Российские силы сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом 5 января сообщило Министерство обороны РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

«Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», ― говорится в ежедневной сводке в Telegram-канале оборонного ведомства о ходе спецоперации.

Также средства противовоздушной обороны сбили три авиабомбы Hammer французского производства, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотника самолётного типа.

Кроме того, российские военные при поддержке авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 137 районах.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 652 самолёта, 283 вертолёта и почти 39,5 тыс. беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января российские средства ПВО в ходе проведения спецоперации сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также сбиты 97 беспилотников самолётного типа.

4 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 дрона Вооружённых сил Украины.

За неделю с 14 по 20 декабря российские средства ПВО ликвидировали 519 украинских беспилотников, а также сбили самолёт МиГ-29.