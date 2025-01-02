Москва, 2 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщило 2 января Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили в небе шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских формирований.

«Сбиты самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января появилась информация, что Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря. В приграничных районах Курской области расчёт беспилотников российских десантников подбил три украинских танка.

Также стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по колонне установок HIMARS в Херсонской области. Для удара по противнику российские военные использовали оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

31 декабря Минобороны проинформировало, что средства ПВО России сбили две управляемые авиабомбы Hammer и семь снарядов HIMARS.