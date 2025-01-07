Москва, 7 января, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Разговоры о возможном выступлении российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Милане лишены всякого смысла и логики. Такое мнение 7 января высказала трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина.

«Разговоры о Саше на ОИ-2026 лишены всякого смысла и логики. Возвращайтесь в реальность», — заявила она в беседе с изданием «РБ Спорт».

По словам Родниной, сейчас стоит говорить о тех, кто действительно выступает на высоком уровне, а не о «некогда успешных» спортсменах.

Зимняя Олимпиада в Кортина‑д’Ампеццо и Милане должна пройти в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля Трусова, являющаяся серебряной олимпийской чемпионкой в одиночном фигурном катании, возобновила свою карьеру. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что надеется, что у его подопечной получится это сделать.

В середине сентября фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Она чисто выполнила двойной аксель и тройной флип, а на каскаде с тройным лутцем допустила бабочку на заключительном прыжке.