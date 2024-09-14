Санкт-Петербург, 14 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) 14 сентября представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Александр Демьянчук/ТАСС

Программа поставлена под композицию Bésame Mucho. Спортсменка выполнила чисто двойной аксель, тройной флип, а на каскаде с тройным лутцем допустила бабочку на заключительном прыжке.

Последний раз Трусова, которая в августе 2024 года вышла замуж и сменила фамилию на Игнатова, участвовала в турнирах в 2022 году. Тогда она стала серебряным призёром зимней Олимпиады в Пекине. Там она первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. После этого фигуристка полностью пропустила сезон 2023/24.

13 июля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Игнатова приняла решение возобновить карьеру. По его словам, спортсменка готовится к соревнованиям каждый день.

Федерация фигурного катания на коньках России 3 сентября опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов национальной сборной. В него, в частности, вошла и 20-летняя Игнатова.

В августе Трусова и вице-чемпион России 2021 года фигурист Макар Игнатов заключили брак, спортсменка взяла фамилию мужа.